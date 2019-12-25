Эксперт прокомментировал слова Порошенко о "глубоком кризисе" в России

Вряд ли Россия откажется от Крыма из-за падения ВВП, считают специалисты.

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что в России начался "глубокий кризис с пятипроцентным падением ВВП". По его мнению, это отличный шанс для того, чтобы Украине вернуть Крым. Заявление Порошенко прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Специалисты считают, что такой ход событий нереалистичен: падение ВВП в России ― не повод отказываться от стратегически важной территории.

Кроме того, обращение к мировому сообществу уже само по себе выдает слабость и шаткость подобных призывов. говорится в сообщении.

Бывший глава Украины сказал о том, что для Киева ситуация улучшается в связи с резким падением стоимости нефти. Это может привести к тому, что РФ "уйдет из Крыма", так как у государства не будет денег для него финансирования, заявил он.

Фото: Youtube/Петро Порошенко, Канали Футбол 1,2,3, Факти ICTV