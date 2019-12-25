Политик связывает его с "глобальным кризисом" и падением цен на нефть.

Петр Порошенко заявил об "уникальном шансе" вернуть Крым. Об этом украинский политик заявил в ролике, опубликованном на Facebook-странице. Бывший президент страны, а также лидер партии "Европейская солидарность" для журналистов радио "Тризуб" пояснил, что "глубокий кризис" может укрепить международную солидарность в вопросе полуострова. Для Киева ситуация улучшается в связи с резким падением стоимости нефти. Это может привести к тому, что РФ "уйдет из Крыма", так как у государства не будет денег для него финансирования.

Напомним, что ранее действующий глава Украины Владимир Зеленский говорил о том, что россияне будут испытывать стыд за присоединение полуострова в 2014 году. Он заметил, что без возвращения территории Киеву народы не смогут как прежде откровенно общаться.

Порошенко назвал Украину одной из самых проамериканских стран мира.

Видео: Facebook/ Тризуб ФМ / Tryzub FM