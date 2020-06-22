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Порошенко назвал Украину одной из самых проамериканских стран мира

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Экс-глава Украины выступил перед журналистами CNN.

Петр Порошенко назвал Украину одной из самых проамериканских стран мира. Об этом украинские политик заявил в интервью ждя журналистов с телеканала CNN.

Поверьте, мне Украина сейчас в мире одна из самых проамериканских стран

Петр Порошенко, экс-президент Украины

Политик добавил, что жители Украины очень ценят США из-за помощи в защите суверенитета и территории страны от "Российской агрессии". По словам Порошенко, Москва планирует разрушить единство между Вашингтоном и Киевом. Он добавил, что это определенное не находится в сфере интересов Америки и Украины.

Порошенко избежал ареста в суде.

Видео: CNN

 

Теги: cnn, петр порошенко
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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