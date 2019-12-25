Эксперт прокомментировал серьезность санкций ЕС против Белоруссии

Санкции против Лукашенко не ввели, так как это означало бы "отказ от диалога".

На прошлой неделе Евросоюз согласовал и ввел санкции в отношении Белоруссии. В "черный список" попали 40 чиновников Республики. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" оценили серьезность санкцией.

На данный момент ЕС не стал вводить ни экономических, ни личных санкций в отношении Александра Лукашенко. Эксперты отметили, что европейские страны долго обсуждали и осуждали события в Белоруссии, но по факту ничего значительного принято не было.

Теперь Макрон может грозить сколько угодно – персональными ограничениями Александра Григорьевича не пронять, а его персональную значимость европейская дипломатия подчеркнула уже более чем откровенно. говорится в сообщении.

Белоруссия ввела ответные санкции против ЕС.

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