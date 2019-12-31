Эксперт прокомментировал рост стоимости на пшеницу

Это может сказаться на ценах на хлеб, муку и макароны.

Стоимость пшеницы достигла своего исторического максимума и составила в среднем около 13,3 тыс. рублей за тонну. Речь идет о внутреннем рынке, уточнили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Это произошло из-за высоких мировых цен, а также слабой позиции рубля. Для аграриев выгодно продавать пшеницу за границу в долларах и затем конвертировать это в рубли. Однако из-за этого увеличиваются цены внутри страны, как следствие – подорожание хлеба, муки и макарон.

Специалисты отметили, что неизвестно, как долго будут расти цены, ведь пандемия коронавируса осложняет логистику и экспорт. Решение о запрете экспорта круп эксперты считают разумным, так как повышение стоимости базовых продуктов в стране в такое время ни к чему.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что петербургском универсаме ввели ограничения на продажу некоторых продуктов в одни руки.

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