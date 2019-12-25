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Россия временно запретила экспорт круп
Сегодня, 17:26
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matveyvn

Россия временно запретила экспорт круп

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Запрет будет действовать до особых указаний рабочей группы Госсовета РФ по противодействию коронавирусу.

Россия временно запретила экспорт круп. Его приостановил Россельхознадзор на 10 дней из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на письмо ведомства.

Запрет будет действовать до особых указаний рабочей группы Госсовета РФ по противодействию коронавирусу.

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Теги: греча, крупа, рис, таможня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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