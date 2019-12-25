Запрет будет действовать до особых указаний рабочей группы Госсовета РФ по противодействию коронавирусу.

Россия временно запретила экспорт круп. Его приостановил Россельхознадзор на 10 дней из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на письмо ведомства.

Запрет будет действовать до особых указаний рабочей группы Госсовета РФ по противодействию коронавирусу.

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