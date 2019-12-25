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В петербургском универсаме ввели ограничения на продажу некоторых продуктов в одни руки
Сегодня, 19:18
617
smirenny

В петербургском универсаме ввели ограничения на продажу некоторых продуктов в одни руки

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"Берегите свои деньги и не паникуйте", – написали в объявлении.

Администрация универсама "Альфа Маркет" решила ввести крайние меры: теперь муку, соль, сахар, гречу, макароны и рис в одни руки могут продать только по два килограмма. Об этом рассказали петербуржцы в соцсетях.

Вынужденные меры продлятся до 1 апреля. Администрация напомнила, что нездоровая паника и спрос на продукты позволяет поставщикам поднимать цены.

"Берегите свои деньги. Товар поступает стабильно в увеличенных объемах ежедневно", – упомянули в сообщении.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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Аноним
Сегодня 19:55

Пока не объявлен режим ЧС - такие ограничения незаконны

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