В петербургском универсаме ввели ограничения на продажу некоторых продуктов в одни руки

Администрация универсама "Альфа Маркет" решила ввести крайние меры: теперь муку, соль, сахар, гречу, макароны и рис в одни руки могут продать только по два килограмма. Об этом рассказали петербуржцы в соцсетях.
Вынужденные меры продлятся до 1 апреля. Администрация напомнила, что нездоровая паника и спрос на продукты позволяет поставщикам поднимать цены.
"Берегите свои деньги. Товар поступает стабильно в увеличенных объемах ежедневно", – упомянули в сообщении.
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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте
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Пока не объявлен режим ЧС - такие ограничения незаконны