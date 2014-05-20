Эксперт прокомментировал решение "Норникеля" выплатить штраф

Изначально компания хотела оспорить штраф.

"Норникель" согласился выплатить штраф 146,2 млрд рублей за экологическую катастрофу в Норильске после разлива нефтепродуктов. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" выразили надежду, что этот урок усвоят и другие компании: все-таки штраф превышает государственные расходы на проект "Экология" в 2021 году, которые составляют 123,02 млрд рублей.

Эксперты обратили внимание на то, что компания все же решила отказаться от апелляции и не бороться за уменьшение суммы штрафа, как она намеревалась сделать сначала. Глава "Норникеля" Владимир Потанин заявил о том, что организация направит 350 млрд рублей на вопросы экологии и промышленной безопасности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Норникель" компенсирует ущерб от аварии в Норильске за счет снижения дивидендов.

Фото: dela.ru