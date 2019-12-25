Помимо сокращения дивидендов компания сократит прибыль, чтобы выплатить компенсацию.

"Норникель" компенсирует ущерб от аварии в Норильске за счет снижения дивидендов. Сумма компенсации, согласно решению суда, 146,2 миллиарда рублей. Об этом рассказал старший вице-президент "Норникеля" по устойчивому развитию Андрей Бугров.

Есть решение суда, мы сделаем этот платеж, он уходит в федеральный бюджет. Андрей Бугров, старший вице-президент "Норникеля" по устойчивому развитию

Помимо сокращения дивидендов компания сократит прибыль, чтобы выплатить компенсацию.

Ранее суд взыскал с "Норникеля" 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске.

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