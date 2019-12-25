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Эксперт прокомментировал размер штрафа для "Норникеля" за разлив топлива
Сегодня, 17:43
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал размер штрафа для "Норникеля" за разлив топлива

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В водоем попали более 200 тонн нефтепродуктов.

Росприроднадзор предложил "Норникелю" возместить ущерб за разлив топлива под Норильском. Он составил 147,7 млрд рублей. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что это самый большой "экологический штраф" в истории России.

Также, по словам специалистов, для компании такая сумма хоть и болезненна, но посильна: чистая прибыль предприятия в прошлом году составила 433 млрд рублей. Несмотря на право "Норникеля" отстаивать свои права в суде, там вряд ли станут это делать, так как Владимир Потанин лично пообещал президенту РФ компенсировать ущерб. 

Кстати, выписанный штраф — наглядная иллюстрация идеи, высказанной президентом в той беседе: вкладываться в безопасность и экологичность производства дешевле, чем терпеть финансовые потери из-за аварий.

отметили специалисты. 

Ранее сообщалось, что Потанин предложил акционерам "Норникеля" отказаться от дивидендов. 

Фото: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

Теги: нефть, норникель, штраф, экологическая катастрофа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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