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Потанин предложил акционерам "Норникеля" отказаться от дивидендов

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Потанин предложил установить "потолок" по дивидендам по итогам за 2020 год в один миллиард долларов.

Владелец "Норникеля" Владимир Потанин предложил акционерам "Норникеля" отказаться от дивидендов. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на собственный источник.

Потанин заявил, что это связано с ЧП под Норильском. По его словам, экологическая катастрофа может значительно подорвать экономику компании. Бизнесмен подчеркнул, что отказ от дивидендов позволит акционерам продемонстрировать солидарность с компанией.

Также Потанин предложил установить "потолок" по дивидендам по итогам за 2020 год в один миллиард долларов.  

Ранее на главу Норильска завели дело о халатности после разлива топлива.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

Теги: норникель, потанин, чп в норильске
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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