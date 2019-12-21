Потанин предложил установить "потолок" по дивидендам по итогам за 2020 год в один миллиард долларов.

Владелец "Норникеля" Владимир Потанин предложил акционерам "Норникеля" отказаться от дивидендов. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на собственный источник.

Потанин заявил, что это связано с ЧП под Норильском. По его словам, экологическая катастрофа может значительно подорвать экономику компании. Бизнесмен подчеркнул, что отказ от дивидендов позволит акционерам продемонстрировать солидарность с компанией.

Также Потанин предложил установить "потолок" по дивидендам по итогам за 2020 год в один миллиард долларов.

Ранее на главу Норильска завели дело о халатности после разлива топлива.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации