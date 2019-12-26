На устранение последствий придётся потратить около 10 миллиардов рублей.

Владелец "Норникеля" Владимир Потанин пообещал возместить ущерб от разлива топлива за счёт "Норникеля", без привлечения бюджетных средств. Об этом он рассказал на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Сколько нужно будет, столько и потратим. Владимир Потанин, глава "Норникеля"

По его словам, на устранение последствий придётся потратить около 10 миллиардов рублей — возможно, больше. Потанин пообещал, что экологическая обстановка в регионе придёт в норму.

Владимир Путин подчеркнул, что если бы компания вовремя поменяла резервуар для хранения топлива, то аварии бы не произошло.

Глава МЧС Евгений Зиничев рассказал, что разлив нефтепродуктов локализован. Собранное топливо, по его словам, пока останется в полевых хранилищах. Его вывезут при первой возможности.

Видео: kremlin.ru

