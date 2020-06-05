В пятницу глава МЧС Евгений Зиничев посетил палаточный лагерь, где расположились спасатели-ликвидаторы аварии.

МЧС локализовало разлив дизельного топлива в Норильске. Собрано более 200 тонн нефтепродуктов, попавших в водоём. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В пятницу глава МЧС Евгений Зиничев посетил палаточный лагерь, где расположились спасатели-ликвидаторы аварии. Он отметил, что там есть всё необходимое — в том числе спутниковая связь, УКВ-радиосвязь, видеоконференцсвязь.

Ранее "Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки разлива дизельного топлива в Норильске.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации