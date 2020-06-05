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МЧС локализовало разлив дизельного топлива в Норильске

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В пятницу глава МЧС Евгений Зиничев посетил палаточный лагерь, где расположились спасатели-ликвидаторы аварии.

МЧС локализовало разлив дизельного топлива в Норильске. Собрано более 200 тонн нефтепродуктов, попавших в водоём. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В пятницу глава МЧС Евгений Зиничев посетил палаточный лагерь, где расположились спасатели-ликвидаторы аварии. Он отметил, что там есть всё необходимое — в том числе спутниковая связь, УКВ-радиосвязь, видеоконференцсвязь.

Ранее "Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки разлива дизельного топлива в Норильске.

Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации

Теги: мчс, норильск, разлив нефти
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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