МЧС локализовало разлив дизельного топлива в Норильске. Собрано более 200 тонн нефтепродуктов, попавших в водоём. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
В пятницу глава МЧС Евгений Зиничев посетил палаточный лагерь, где расположились спасатели-ликвидаторы аварии. Он отметил, что там есть всё необходимое — в том числе спутниковая связь, УКВ-радиосвязь, видеоконференцсвязь.
Ранее "Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки разлива дизельного топлива в Норильске.
Видео: YouTube / Следственный комитет Российской Федерации
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