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Эксперт прокомментировал предложение Суркова об обнулении президентских сроков
Сегодня, 23:00
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал предложение Суркова об обнулении президентских сроков

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Экс-помощник главы России объяснил предложение "правовой логикой".

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков после ухода с поста пытается занять позицию "ультрапутиниста". Такое заявление сделали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Поводом для этого стало предложение Суркова об обнулении президентских сроков, а также закреплении в Конституции статуса суперпрезидентской республики. По мнению специалистов, это говорит о том, что политик высказался против духа предлагаемых поправок, которые направлены на иное перераспределение полномочий внутри властной структуры. 

Экс-помощник объяснил это тем, что правовая логика поправок может привести к необходимости начать отсчет заново.

С 2013 года чиновник являлся помощником главы государства. Тот решил покинуть должность по собственному желанию. 

Фото: Википедия 

Теги: сурков
Категории: Лента новостей, Новости России,

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