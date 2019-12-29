Эксперт прокомментировал предложение Суркова об обнулении президентских сроков

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков после ухода с поста пытается занять позицию "ультрапутиниста". Такое заявление сделали эксперты Telegram-канала "Мейстер".
Поводом для этого стало предложение Суркова об обнулении президентских сроков, а также закреплении в Конституции статуса суперпрезидентской республики. По мнению специалистов, это говорит о том, что политик высказался против духа предлагаемых поправок, которые направлены на иное перераспределение полномочий внутри властной структуры.
Экс-помощник объяснил это тем, что правовая логика поправок может привести к необходимости начать отсчет заново.
С 2013 года чиновник являлся помощником главы государства. Тот решил покинуть должность по собственному желанию.
Фото: Википедия
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