Эксперты прокомментировали новую статью Владислава Суркова

Фактически автор призывает к перекройке границ, считают эксперты.

Политик Владислав Сурков опубликовал новую статью "Туманное будущее похабного мира". В ней он сравнивает нынешние границы России с ситуацией после подписания Брестского мира в 1918 году. Статью прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Сурков заявил, что Россия не сможет жить в границах "похабного мира". Поэтому впереди ее ждет много геополитики — "практической, прикладной и, возможно, даже контактной". Эксперты считают, что заявления политика нельзя назвать оригинальными, так как о геополитической важности восточнославянских земель, отколовшихся от России, с момента распада СССР писали многие. И то, что борьба с НАТО за Украину будет продолжена тоже, по мнению экспертов, понятно. Статья фактически выглядит "призывом к ревизии" исторической несправедливости, перекройке границ. Тем самым бывший помощник президента РФ дал западным СМИ новую пищу для скандальных заголовков.

Фото: kremlin.ru