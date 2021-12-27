Матвиенко: граница России надежно защищена

Россия не станет нападать на Украину, заверила спикер Совфеда.

Граница России надежно защищена. Об этом в ходе пресс-конференции заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, государство вправе размещать свои вооруженные силы, а также проводить военные учения на своей территории там, где посчитает нужным.

В России на все случаи развития событий есть сценарии адекватных мер. Мы надежно защищаем свою границу, здесь у наших граждан не должно быть никаких малейших сомнений на этот счет. Граница России защищена надежно. Валентина Матвиенко, спикер СФ

Она отметила, что Россия не собирается нападать на Украину. По словам спикера, Москва по-прежнему будет настаивать на выполнении минских договоренностей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что основной раунд переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности состоится сразу после новогодних праздников.

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