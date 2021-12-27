Лавров: переговоры России и США по гарантиям безопасности состоятся после новогодних праздников

Основной раунд переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности состоится сразу после новогодних праздников. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире Youtube-канала "Соловьев Livе".
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, для властей страны имеет значение срок переговоров, Лавров отметил недопустимость их затягивания, несмотря на то, что Россия не выдвигает ультиматумов в данном вопросе.
Главное, это, как сказал президент, чтобы не было болтовни, чтобы не замотали наши предложения в бесконечной дискуссии, чем Запад славится, и чем он умеет заниматься, а чтобы был результат всех этих дипломатических усилий.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Министр подчеркнул, что Москве не нужны "бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять что-то начнет двусмысленно объяснять", после чего "обязательно обманет". Лавров не отрицает, что предложения России по гарантиям безопасности могут "похоронить бесконечными переговорами".
Ранее Лавров раскритиковал заявления генсека НАТО об отношениях альянса с Россией.
Видео: МИД РФ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все