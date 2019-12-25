  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лавров раскритиковал заявления генсека НАТО об отношениях альянса с Россией
Сегодня, 12:58
112
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Лавров раскритиковал заявления генсека НАТО об отношениях альянса с Россией

0 0

Глава МИД РФ оценил слова генсека НАТО о компромиссе по Украине.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выступил с критикой заявления генерального секретаря Йенса Столтенберга относительно вопроса по гарантиям безопасности. Министр считает, что его коллега делает не очень адекватные заявления по НАТО. Ранее официальный представитель Североатлантического альянса на пресс-конференции говорил об отношениях с РФ. По мнению дипломата, киевское решение присоединиться к альянсу не будет предметом компромисса и переговоров с Москвой.

Господин Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

МИД РФ рассказал о подходах к предложениям по безопасности.

Фото: МИД России

Теги: йенс столтенберг, мид, нато, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии