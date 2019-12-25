Лавров раскритиковал заявления генсека НАТО об отношениях альянса с Россией

Глава МИД РФ оценил слова генсека НАТО о компромиссе по Украине.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выступил с критикой заявления генерального секретаря Йенса Столтенберга относительно вопроса по гарантиям безопасности. Министр считает, что его коллега делает не очень адекватные заявления по НАТО. Ранее официальный представитель Североатлантического альянса на пресс-конференции говорил об отношениях с РФ. По мнению дипломата, киевское решение присоединиться к альянсу не будет предметом компромисса и переговоров с Москвой.

Господин Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления. Сергей Лавров, глава МИД РФ

МИД РФ рассказал о подходах к предложениям по безопасности.

Фото: МИД России