Лавров раскритиковал заявления генсека НАТО об отношениях альянса с Россией

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выступил с критикой заявления генерального секретаря Йенса Столтенберга относительно вопроса по гарантиям безопасности. Министр считает, что его коллега делает не очень адекватные заявления по НАТО. Ранее официальный представитель Североатлантического альянса на пресс-конференции говорил об отношениях с РФ. По мнению дипломата, киевское решение присоединиться к альянсу не будет предметом компромисса и переговоров с Москвой.
Господин Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
МИД РФ рассказал о подходах к предложениям по безопасности.
Фото: МИД России
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