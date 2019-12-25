Эксперт предсказал отношение единомышленников Трампа к новому президенту

Несмотря на то, что вскоре Байден займет Белый Дом, президентство начинается со скандала, считают эксперты.

Коллегия выборщиков избрала Джо Байдена новым президентом США, однако все прошло не так гладко. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отмечают, что новое президентство для Байдена начинается со скандала, так как часть граждан уверена, что выборы были сфальсифицированы.

Недоверительное отношение части американского общества своему президенту осложнит Байдену проведение его политики, так как любые инициативы будут восприниматься в штыки.

Ситуация за океаном лишний раз напоминает нам насколько важны легитимность и соблюдение всех норм закона при проведении выборов, а также еще выше оценивать усилия ЦИК РФ на этом направлении. отметили эксперты.

Ранее Джо Байден раскритиковал действующего американского лидера Дональда Трампа за попытки изменить результаты выборов.

Фото: Дональд Трамп / Instagram