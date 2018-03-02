Эксперт прокомментировал победу уборщицы на выборах главы поселения в Костромской области

Накануне новый руководитель вступил в должность.

На выборах в Костромской области уборщица победила главу поселения. По словам Марины Угодской, она вообще не знает, что входит в ее обязанности. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" рассказали, почему относятся к этой новости без иронии.

Во-первых, это, безусловно, история о Золушке, а все мы в детстве любили сказки. Во-вторых, если кухарка может управлять государством, то почему уборщица не справится с сельским поселением? сказали эксперты.

Еще один аргумент: если женщине не удастся быть хорошим руководителем, то она уйдет с должности, а жители сделают выводы и в следующий раз будут голосовать более ответственно. Эксперты отметили, что возможного вреда от женщины меньше, чем многочисленные родственники чиновников на ключевых постах, которых потом "не достать" оттуда.

О победе Марины Угодской вы можете прочитать здесь.

Фото: Одноклассники.ру