"Вообще без понятия, что в обязанности будет входить. Я четыре года убирала, сейчас пятый".

На выборах в Костромской области уборщица победила главу поселения. Об этом сообщает издание "Подъём".

Речь идёт о минувшем голосовании в Повалихинском сельском поселения Чухломского района, главой которого жители избрали уборщицу из местной администрации Марину Удгодскую. После победы она рассказала, что на выборы пошла не сама, а была лишь техническим кандидатом. Поучаствовать её попросил действующий на тот момент глава поселения Николай Локтев.

Просто не было человека и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоём с ним и были. Марина Угодская, избранная глава Повалихинского сельского поселения

По её словам, она не ожидала того, что жители проголосуют за неё. За Угодскую отдали голос 84 человека, за Локтева — примерно 46.

Женщина призналась, что не знает полномочий и обязанностей главы поселения, хотя с 1 октября уже должна вступить в должность.

Вообще без понятия, что в обязанности будет входить. Я четыре года убирала, сейчас пятый.

Угодская заявила, что внутренне не готова к такой работе, поэтому после вступления в должность планирует сложить полномочия, так как ни разу не работала с документами, не знает ни количества деревень в поселении, ни числа жителей.

Сам глава поселения Николай Локтев рассказал "Подъёму", что расстроен результатами выборов, однако будет помогать Угодской.

У нас больших проблем нет: освещение есть, вода есть, дороги зимой почистим. Николай Локтев, действующий глава Повалихинского сельского поселения

Он отметил, что район помогал ему в сложных ситуациях — поможет и Угодской.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что нарушений на выборах в Повалихинском сельском поселении не было — даже несмотря на то, что победительница созналась в том, что была техническим кандидатом.

Ранее МИД Британии назвал дискредитирующей инаугурацию Лукашенко.

Фото: Одноклассники.ру