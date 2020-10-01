Уборщица Марина Угодская вступила в должность главы поселения в Костромской области

Она вместе с коллегами встретится с главой муниципалитета.

Уборщица Марина Угодская вступила в должность главы Повалихинского сельского поселения Чухломского района. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на администрацию поселения.

В свой первый рабочий день она вместе с коллегами встретится с главой муниципалитета, а после примет участие в праздничном концерте в честь Дню пожилого человека.

Ранее мы писали, что жители избрали уборщицу из местной администрации Марину Удгодскую. После победы она рассказала, что на выборы пошла не сама, а была лишь техническим кандидатом. Поучаствовать её попросил действующий на тот момент глава поселения Николай Локтев.

Видео: Youtube/Россия будущего