В Нефтеюганске члена "Молодой гвардии"исключили за унижение уборщицы

Общественность негативно отреагировала на попытку регионального политика "поставить на место" сотрудницу культурного учреждения.

В Нефтеюганске члена "Молодой гвардии Единой России" Альберта Афлятунова исключили из партии после того, как молодой человек унизил уборщицу из местной библиотеки. Соответствующее заявление сделал глава города Юрий Чекунов. Он пояснил, что подобное поведение было недопустимо, так как оно подрывает репутацию движения в глазах местного населения. Мэр добавил, что поддерживает решение об исключении члена организации из состава и резко обсуждает пренебрежительное отношение к людям вне зависимости от их профессии и рода деятельности. После конфликта с сотрудницей библиотеки, на свой странице в социальной сети "ВКонтакте" Афлятунов опубликовал несколько постов о произошедшем. Однако пользователи сочли, что искреннего раскаяния политик не продемонстрировал.

В полемику она не имеет права со мной вступать. Я с мэрией работаю, с администрацией. А она кто? Техничка! Она вообще не имеет права со мной спорить. Она поняла сейчас кто власть и кто она, поэтому успокоилась. речь Альберта Афлятунова

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости