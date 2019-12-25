Эксперт прокомментировал планы президента Молдавии по выводу российских войск из Приднестровья

Санду считает, что миротворческую миссию РФ на территории непризнанной республики стоит преобразовывать.

Новый президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что продолжит добиваться вывода российских войск из Приднестровья. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что явка со стороны приднестровских избирателей составила всего 7%. Если бы явка была более 50%, то победа была бы за Додоном.

Также они обратили внимание на то, что при воссоединении Молдавии, к которой стремится Санду, главой станет не она, а президент ПМР Вадим Красносельский. В связи с этим новый президент сама заинтересовала в том, что российские миротворцы и дальше охраняли ее "сон он такого кошмара". Москва, в отличие от Кишинева, действительно старалась интегрировать Приднестровье.

Санду напомнила, что в прошлом году в Молдавию приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу и заявлял, что Россия готова помочь в утилизации оружия.

Фото: Youtube/Teleradio Moldova