Эксперт прокомментировал отношения Светланы Тихановской с Украиной

Наладить отношения пока не удалось.

Бывшему кандидату в президенты Республики Беларусь Светлане Тихановской посоветовали определиться с позицией о принадлежности Крыма, если она хочет посетить Украину. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что в команде Тихановской понимают, что будет, если "подыграть" украинцам.

Ранее глава белорусской оппозиции сказала о том, что де-юро Крым украинский, но по факту — украинский. Такой уклончивый ответ политиков из соседнего государства не устроил.

Эксперты считают, что, если Тихановская встанет на сторону Украины, то может потерять союзников в России.

Возможно именно поэтому визит в Киев, о котором говорят с октября, так до сих пор и не состоялся. подчеркнули они.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Тихановская ведет переговоры с Евросоюзом о поставках вакцины от COVID-19 в Белоруссию.

Фото: Светлана Тихановская / Telegram