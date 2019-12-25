Тихановская ведет переговоры с Евросоюзом о поставках вакцины от COVID-19 в Белоруссию

Европейские чиновники готовы провести переговоры с Минском, чтобы получить согласие властей на поставки препарата в республику.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская начала переговоры с представителями Евросоюза о поставках в Белоруссию вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на пресс-службу бывшего кандидата в президенты республики.

Тихановская считает, что препарат, произведенный по рецептуре американской компании Pfizer, можно поставить из Литвы, Польши или Германии. На организацию поставок будут потрачены средства, выделенные ЕС на помощь Белоруссии. Европейские чиновники готовы провести переговоры с Минском, чтобы получить согласие властей.

Ранее Тихановская сообщила о новых санкциях Евросоюза против Белоруссии.

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