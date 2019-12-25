Эксперт прокомментировал назначение нового главы Хабаровского края

Владимир Путин предложил Михаилу Дягтереву стать врио губернатора во время видеоконференции.

Владимир Путин выбрал кандидата на пост временного исполняющего обязанности главы Хабаровского края. Им оказался депутат Госдумы, член партии "ЛДПР" Михаил Дягтярев. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали решение президента.

По мнению экспертов, назначение представителя ЛДПР должно "несколько сбить жар". Дело в том, что бывший губернатор края Сергей Фургал, отправленный в отставку, только является членом ЛДПР, то есть оппозиционной партии.

Дегтяреву сходу предстоит решить непростую задачу и переключить на себя рычаги управления, добившись лояльности местного партийного актива. говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что "жириновцы" контролируют в регионе законодательскую и исполнительную власть.

В минувшие выходные в Хабаровском крае на митинг вышли десятки тысяч человек.

Фото: kremlin.ru