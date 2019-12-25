Эксперт прокомментировал назначение нового главы Хабаровского края

Владимир Путин выбрал кандидата на пост временного исполняющего обязанности главы Хабаровского края. Им оказался депутат Госдумы, член партии "ЛДПР" Михаил Дягтярев. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали решение президента.
По мнению экспертов, назначение представителя ЛДПР должно "несколько сбить жар". Дело в том, что бывший губернатор края Сергей Фургал, отправленный в отставку, только является членом ЛДПР, то есть оппозиционной партии.
Дегтяреву сходу предстоит решить непростую задачу и переключить на себя рычаги управления, добившись лояльности местного партийного актива.
говорится в сообщении.
Специалисты отметили, что "жириновцы" контролируют в регионе законодательскую и исполнительную власть.
В минувшие выходные в Хабаровском крае на митинг вышли десятки тысяч человек.
Фото: kremlin.ru
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