Суд арестовал Сергея Фургала по делу об организации убийств

Басманный суд Москвы арестовал Сергея Фургала по делу об организации убийств. Губернатор Хабаровского края заключен под стражей до девятого сентября. Фигуранта расследования обвиняют в заказных убийствах в 2004 и 2005 годах.
Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей
Артур Карпов, судья
В постановлении суда указано на тот факт, что фигурант расследования имеет административные ресурсы для того, чтобы препятствовать следствию. Адвокаты настаивали на том, что ранее Фургал знал об уголовном расследовании и не мешал представителям закона. Сам подозреваемый на заседании заявил о полной своей невиновности.
Адвокат Борис Кожемякин сообщил, что сторона защиты будет обжаловать решение суда.
Песков призвал Жириновского подкрепить обвинения доказательствами.
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