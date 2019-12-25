  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:11
53
lesjasap

Суд арестовал Сергея Фургала по делу об организации убийств

0 0

Губернатор Хабаровского края проведет под стражей до 9 сентября.

Басманный суд Москвы арестовал Сергея Фургала по делу об организации убийств. Губернатор Хабаровского края заключен под стражей до девятого сентября. Фигуранта расследования обвиняют в заказных убийствах в 2004 и 2005 годах. 

Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Фургалу меры пресечения в виде содержания под стражей

Артур Карпов, судья

В постановлении суда указано на тот факт, что фигурант расследования имеет административные ресурсы для того, чтобы препятствовать следствию. Адвокаты настаивали на том, что ранее Фургал знал об уголовном расследовании и не мешал представителям закона. Сам подозреваемый на заседании заявил о полной своей невиновности.

Адвокат Борис Кожемякин сообщил, что сторона защиты будет обжаловать решение суда.

Песков призвал Жириновского подкрепить обвинения доказательствами.

Теги: арест, губернатор, сергей фургал, убийство, хабаровский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии