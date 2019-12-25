Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте губернатора Фургала

Причина в угрозах, поступавших в адрес подсудимых.

Бассманный будет рассматривать вопрос об аресте губернатора Фургала в закрытом режиме. Об этом пишет ТАСС.

Постановляю провести рассмотрение ходатайства в закрытом режиме. Артур Карпов, судья

Следствие накануне заявило, что Фургалу и ряду фигурантов по его делу поступили угрозы. Их взяли под государственную защиту. Поэтому следствие предложило провести судебное заседание в закрытом режиме, так как из-за угроз есть опасность для жизни и здоровья обвиняемых. Прокуратура поддержала данное ходатайство.

Сам Фургал заявил, что ему никаких угроз не поступало.

В мой адрес не поступало угроз, и я чувствую себя в безопасности. Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края

Ранее двух российских депутатов арестовали после задержания губернатора Фургала.