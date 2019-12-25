Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте губернатора Фургала

Бассманный будет рассматривать вопрос об аресте губернатора Фургала в закрытом режиме. Об этом пишет ТАСС.
Постановляю провести рассмотрение ходатайства в закрытом режиме.
Артур Карпов, судья
Следствие накануне заявило, что Фургалу и ряду фигурантов по его делу поступили угрозы. Их взяли под государственную защиту. Поэтому следствие предложило провести судебное заседание в закрытом режиме, так как из-за угроз есть опасность для жизни и здоровья обвиняемых. Прокуратура поддержала данное ходатайство.
Сам Фургал заявил, что ему никаких угроз не поступало.
В мой адрес не поступало угроз, и я чувствую себя в безопасности.
Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края
Ранее двух российских депутатов арестовали после задержания губернатора Фургала.
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