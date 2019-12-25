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Двух российских депутатов арестовали после задержания губернатора Фургала

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Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов будут под арестом до 8 сентября.

Двух российских депутатов арестовали после задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на представителя Центральной судебной инстанции города Хабаровска. Эксперт объяснил, что задержанные ранее парламентарии регионального ЗакСа от ЛДПР Сергей Кузнецов и Дмитрий Козлов пробудут под стражей два месяца. 

Напомним, что депутатов задержала полиция в рамках уголовного дела, рассматриваемого в отношении губернатора Сергея Фургала. Парламентариев подозревают в мошенничестве. Они арестованы до 8 сентября. 

В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР.

Видео: duma.gov.ru

Теги: арест, закс, мошенничество, сергей фургал, хабаровский край
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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