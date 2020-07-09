В Хабаровском крае задержали двух депутатов по подозрению в мошенничестве

Данные задержания пока не связаны с делом Фургала.

В Хабаровском крае депутатов регионального Законодательного собрания Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова задержались по подозрению в мошенничестве. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник.

Он рассказал, что задержание произошло в рамках уголовного дела в отношении губернатора региона Сергея Фургала. Его задержали сегодня утром по подозрению в организации заказного убийства бизнесменов в 2004-2005 годах.

Оба задержанных являются членами ЛДПР.

По словам источников ТАСС, данные задержания пока не связаны с делом Фургала. Депутатов подозревают в хищениях в особо крупном размере.

Ранее Владимирский губернатор отказался увольняться из-за дела Фургала.