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Жириновский заявил, что Фургала задерживали некорректно

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Он выразил уверенность в том, что "всё рассосётся".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задерживали некорректно. Он добавил, что его никогда не исключат из партии.

Мы защищали и будем защищать наших людей.

Владимир Жириновский, лидер и создатель партии ЛДПР

Он выразил уверенность в том, что "всё рассосётся".

Жириновский прокомментировал и само задержание Фургала. Он заявил, что необязательно было использовать наручники, потому что так поступают с бандитами, а Фургал это "это высшее должностное лицо".

Также лидер ЛДПР задался вопросом — почему силовики ждали 15 лет с момента предполагаемого преступления.

Ранее задержанный губернатор Фургал отказался признавать вину.

Видео: Государственная Дума РФ

Теги: жириновский, лдпр, сергей фургал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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