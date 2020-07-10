Задержанный губернатор Фургал отказался признавать вину

Фургал говорил с членами ОНК в изоляторе временного содержания на Петровке.

Задержанный накануне губернатор Хабаровской области Сергей Фургал отказался признавать вину. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на ответственного секретаря общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова.

Фургал говорил с членами ОНК в изоляторе временного содержания на Петровке. Там он сказал, что "ожидал много чего", но прошло всё "не так жёстко".

Члена комиссии заявили, что у губернатора спокойное настроение, подавленности нет.

Встретил он нас в светлом спортивном костюме и в футболке с фамилиями сборной России по керлингу. Алексей Мельников, ответственный секретарь ОНК

Фургал добавил, что в ИВС "на удивление вполне доброжелательные условия" и кормят неплохо.

Ранее владимирский губернатор отказался увольняться из-за дела Фургала.

Видео: СК России