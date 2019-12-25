Обыски в Хабаровском крае прошли у трёх членов партии, у двоих депутатов.

В Хабаровском крае прошли обыски у шести членов ЛДПР. Об этом рассказал лидер фракции в краевой думе Сергей Зюбр. Об этом пишет "РИА Новости".

Знаем, что были проведены обыски в квартирах, гаражах, машинах. Сергей Зюбр, лидер фракции ЛДПР

По его словам, члены партии, у которых проходили обыски, сейчас находятся в изоляторах временного содержания. Зюбр добавил, что, возможно, суд примет решение об их аресте.

Обыски в Хабаровском крае прошли у трёх членов партии, у двоих депутатов, а также у губернатора области Сергея Фургала, задержанного вчера.

Зюбр не смог ответить на вопрос, связаны ли обыски с делом "Амурстали", потому что пока неизвестна суть предъявленных обвинений.

Ранее в Кремле оценили задержание хабаровского губернатора Фургала.