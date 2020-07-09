В Кремле оценили задержание хабаровского губернатора Фургала

Представитель Кремля не стал давать оценку работе чиновника на посту главы региона.

В Кремле оценили задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишут "РИА Новости".

Песков ответил на вопросы журналистов о задержании Сергея Фургала. Он подчеркнул, что у суда есть возможность сделать выводы о связи хабаровского губернатора с криминальным миром.

Только суд, и предъявленные обвинения должны быть доказаны в суде. Без этих доказательств делать какие-то выводы преждевременно. - Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

Представитель Кремля подчеркнул, что нельзя игнорировать сведения, которые указывают на причастность к убийству или его организации. Он добавил, что "одних показаний недостаточно, будет следствие, будет суд".

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