В Кремле оценили задержание хабаровского губернатора Фургала

В Кремле оценили задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишут "РИА Новости".
Песков ответил на вопросы журналистов о задержании Сергея Фургала. Он подчеркнул, что у суда есть возможность сделать выводы о связи хабаровского губернатора с криминальным миром.
Только суд, и предъявленные обвинения должны быть доказаны в суде. Без этих доказательств делать какие-то выводы преждевременно.
- Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента
Представитель Кремля подчеркнул, что нельзя игнорировать сведения, которые указывают на причастность к убийству или его организации. Он добавил, что "одних показаний недостаточно, будет следствие, будет суд".
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