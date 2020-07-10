Дело об избрании меры пресечения слушается в закрытом режиме.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде заявил о своей полной невиновности. Накануне ему предъявили обвинение в организации убийства двух предпринимателей в середине "нулевых" годов.

Дело об избрании меры пресечения слушается в закрытом режиме. О том, что Фургал заявил о его невиновности, рассказал его адвокат Борис Кожемякин. По его словам, глава Хабаровского края категорически и полностью отвергает обвинения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского подкрепить обвинения доказательствами. Накануне тот заявил, что чиновники из Москвы требовали от Фургала возить в столицу "коробки с деньгами".

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