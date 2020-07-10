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Песков призвал Жириновского подкрепить обвинения доказательствами

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Жириновский выступил с серьёзными обвинениями, которые нужно подтвердить доказательствами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал лидера ЛДПР Владимира Жириновского подкрепить обвинения доказательствами. Накануне тот заявил, что чиновники из Москвы требовали от Фургала возить в столицу "коробки с деньгами".

Песков считает, что Жириновский выступил с серьёзными обвинениями, которые нужно подтвердить доказательствами.

Отметим, что Жириновский упоминал среди чиновника полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Официальный представитель Кремля добавил, что те, про кого говорил депутат, могут "заступиться за себя" в рамках закона.

Ранее Песков рассказал, что в Кремле гомофобские заявления считают перегибами.

Видео: duma.gov.ru

Теги: дело фургала, жириновский, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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