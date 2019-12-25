Эксперт прокомментировал намерения ЕС ввести новые таможенные пошлины на товары из США

Также эксперт обратил внимание на то, что требование ВТО в отношении товаров из России так и не выполнили.

Евросоюз собирается ввести новые таможенные пошлины на товары из США. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что таким образом в Европе стараются защитить национальный рынок.

Введение пошлин аргументируют "незаконным субсидированием" концерна Boeing со стороны США, которое признали судьи Всемирной торговой организации.

Эксперты уверены, если бы речь шла о восстановлении справедливости, то в ЕС бы уже давно выполнили требования ВТО в отношении российских товаров.

Напомним: ВТО признал незаконными европейские антидемпинговые пошлины на нитрат аммония, сварные трубы и другие товары. Введение пошлин в Европе обосновывали нерыночным характером цен на энергоресурсы в РФ. По российскому кейсу ЕС подал апелляцию в арбитраж ВТО, чья деятельность в течение многих лет блокировалась усилиями США, и отказалась признавать решение организации. отметили эксперты.

Ранее деятельность ВТО раскритиковал Дональд Трамп.

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