Эксперт прокомментировал критику Мишустина правок в КоАП

Премьер-министр считает штраф в 5 тыс. рублей за превышение скорости на авто слишком высоким.

Михаил Мишустин назвал предлагаемые новым КоАП штрафы для автомобилистов непосильными. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что новый председатель правительства раскритиковал поправки публично, а не в "кулуарах".

По-мнению специалистов, таким образом Мишустин решил заблокировать непопулярную инициативу предшественников.

Напомним, ранее чиновники предложили увеличить штрафы за превышение скорости до пяти тысяч рублей. По мнению главы правительства, подобные вопросы надо изучать с точки зрения платежеспособности населения.

Ранее Piter сообщил о том, что Мишустин назвал способы увеличить темпы роста ВВП России.

Фото: kremlin.ru