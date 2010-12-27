Эксперт прокомментировал инициативу по повышению эффективности работы госмашины

Ранее проект выдвинул глава Счетной Палаты Алексей Кудрин.

Эксперт прокомментировал инициативу Алексея Кудрина по повышению эффективности работы государственной машины. Ранее профильные специалисты Общероссийского гражданского форума выдвинули предложения, нацеленные на увеличение показателей. К примеру, чиновники хотят создать выборную муниципальную полицию и гражданское ведомство. Они будут заниматься расследованиями преступлений силовых структур. Для коррупционных дел появится институт парламентских расследований.

По мнению специалистов Telegram-канала "Мейстер", некоторые из проектов действительно представляют интерес для общества. Они могут быть услышаны властью.

Однако ключевые предложения ОГФ страдают общей болезнью всех наших реформаторов: они предлагают создавать новые ведомства и перераспределять полномочия объяснил спикер

Эксперты напомнил, что такие изменения ведут к аппаратной борьбе и кадровой чехарде. Из-за этого снижается эффективность государственных служб. По мнению "Мейстера", необходимо довести до ума функционирование уже существующих ведомств, а не создавать новые организации.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кудрин поспорил с Силуановым о росте ВВП по итогам 2019 года.

Фото: Piter.tv

