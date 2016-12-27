Эксперт прокомментировал опрос о совпадении интересов власти и общества

Эксперт считает, что в России народ ставит свое благосостояние на первое место Об этом сообщили в Telegram-канале "Мейстер". Ранее социологи из "Левада-центра" опубликовали опрос, посвященный совпадению интересов власти и общества. Около 72% опрошенных высказались за то, что интересы не совпадают.
Таким образом, народ опять оказался стихийным экономистом... Хорошая новость для тех, кто думает об экономическом росте
прокомментировали в "Мейстере"
Основной причиной несоответствия стала обстановка, в которой живет народ. на этот довод сослались 53% респондентов. Еще 19% пожаловались на отсутствие обратной связи от чиновников и правительства. Они хотели бы видеть, что те, кто принимает политические решения, реагировали на мнение "снизу".
Ранее Piter.tv писал о том, что властям рекомендовали выглядеть подобрее.
Фото: Piter.tv
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