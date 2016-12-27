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Эксперт прокомментировал опрос о совпадении интересов власти и общества
Сегодня, 6:41
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lesjasap

Эксперт прокомментировал опрос о совпадении интересов власти и общества

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Россиян назвали хорошими экономистами, так как они ориентированы на материальную составляющую.

Эксперт считает, что в России народ ставит свое благосостояние на первое место Об этом сообщили в Telegram-канале "Мейстер". Ранее социологи из "Левада-центра" опубликовали опрос, посвященный совпадению интересов власти и общества. Около 72% опрошенных высказались за то, что интересы не совпадают. 

Таким образом, народ опять оказался стихийным экономистом... Хорошая новость для тех, кто думает об экономическом росте

прокомментировали в "Мейстере"

Основной причиной несоответствия стала обстановка, в которой живет народ. на этот довод сослались 53% респондентов. Еще 19% пожаловались на отсутствие обратной связи от чиновников и правительства. Они хотели бы видеть, что те, кто принимает политические решения, реагировали на мнение "снизу".

Ранее Piter.tv писал о том, что властям рекомендовали выглядеть подобрее.

Фото: Piter.tv
 

Теги: власть, левада центр, мейстер
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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