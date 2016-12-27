Эксперт прокомментировал опрос о совпадении интересов власти и общества

Россиян назвали хорошими экономистами, так как они ориентированы на материальную составляющую.

Эксперт считает, что в России народ ставит свое благосостояние на первое место Об этом сообщили в Telegram-канале "Мейстер". Ранее социологи из "Левада-центра" опубликовали опрос, посвященный совпадению интересов власти и общества. Около 72% опрошенных высказались за то, что интересы не совпадают.

Таким образом, народ опять оказался стихийным экономистом... Хорошая новость для тех, кто думает об экономическом росте прокомментировали в "Мейстере"

Основной причиной несоответствия стала обстановка, в которой живет народ. на этот довод сослались 53% респондентов. Еще 19% пожаловались на отсутствие обратной связи от чиновников и правительства. Они хотели бы видеть, что те, кто принимает политические решения, реагировали на мнение "снизу".

Ранее Piter.tv писал о том, что властям рекомендовали выглядеть подобрее.

Фото: Piter.tv

