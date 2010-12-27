Эксперт прокомментировал новость об обязательных прививках для детей

Ранее чиновники предложили родителей обязать делать детям прививки.

Эксперт прокомментировал предложение Мосгордумы обязать родителей делать прививки детям. Ранее об этом заявила глава комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева. Специалист считает, что взрослые люди должны взять на себя ответственность за то, что ребенок может пострадать или даже умереть от отказа от вакцинации. После одобрения в Москве законопроект перейдет на рассмотрение в Госдуму. Чиновники надеются, что население можно уважать право других на безопасную среду.

Telegram-канал "Мейстер" сообщил о том, что подобная инициатива назрела в России давно. Сейчас сторонники антипрививочников добились того, что в государство вернулись "побежденные" болезни. К примеру, сейчас по стране распространяется корь. Ранее он была замечена только в ЕС. С 2010 года иностранцы завезли из Таджикистана полиомиелит. Наилучшим решением медики считают именно всеобщие прививки. Они помогут избавиться от неприятных последствий при заболевании или вообще не допустить его.

Ранее Piter.tv писал о том, что Песков рассказал о прививках Владимира Путина.

Фото: Piter.tv

