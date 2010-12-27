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Эксперт прокомментировал новость об обязательных прививках для детей
Сегодня, 6:31
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lesjasap

Эксперт прокомментировал новость об обязательных прививках для детей

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Ранее чиновники предложили родителей обязать делать детям прививки.

Эксперт прокомментировал предложение Мосгордумы обязать родителей делать прививки детям. Ранее об этом заявила глава комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Лариса Картавцева. Специалист считает, что взрослые люди должны взять на себя ответственность за то, что ребенок может пострадать или даже умереть от отказа от вакцинации. После одобрения в Москве законопроект перейдет на рассмотрение в Госдуму. Чиновники надеются, что население можно уважать право других на безопасную среду. 

Telegram-канал "Мейстер" сообщил о том, что подобная инициатива назрела в России давно. Сейчас сторонники антипрививочников добились того, что в государство вернулись "побежденные" болезни. К примеру, сейчас по стране распространяется корь. Ранее он была замечена только в ЕС. С 2010 года иностранцы завезли из Таджикистана полиомиелит. Наилучшим решением медики считают именно всеобщие прививки. Они помогут избавиться от неприятных последствий при заболевании или вообще не допустить его. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Песков рассказал о прививках Владимира Путина.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вакцинация, мосгордума, прививки
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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