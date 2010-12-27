Эксперт прокомментировал новость о лишении Дерипаски гражданства Кипра

По мнению специалиста, новость была ожидаемой, и бизнесмен, наверняка, предпринял все меры, чтобы понести минимальные потери.

Эксперт прокомментировал новость о лишении Олега Дерипаски гражданства Кипра. Специалист заявил, что новость была ожидаемый, и российский бизнесмен, наверняка, предпринял все меры, чтобы понести минимальные потери. Об этом пишет Telegram-канал "Мейстер".

По словам эксперта, начавшееся в 2014 году противостояние показало, что Россия близка к тому представлению о "старом добром западе", которое было в 80-х годах 20-го столетия, а "Владимир Путин больше похож на западного лидера, чем так называемые "лидеры свободного мира".

Несмотря на то, что представитель Дерипаски опроверг заявление о лишении бизнесмена кипрского гражданства, эксперт уверен, что через "каких-нибудь 5-10 лет" в Россию начнут возвращаться уехавшие, что обернется притоком новых инвестиций.

"Собственно, крупный бизнес уже потянулся на Родину и Дерипаска лишь первая ласточка в очень большой птичьей стае", — заявил специалист "Мейстер".

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Фото: Kremlin.ru