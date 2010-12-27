  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена кипрского гражданства
Сегодня, 16:11
88
Alena_Zinovieva

Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена кипрского гражданства

0 0

Информация о лишении Дерипаски паспорта Кипра не соответствует действительности.

Представитель Олега Дерипаски опроверг информацию о лишении бизнесмена гражданства Кипра. Об этом пишет РБК.

Он заявил, что кипрские власти не сообщали Дерипаске о решении лишить его паспорта. Эта информация не соответствует действительности.

Представитель бизнесмена отметил, что на Кипр оказывают значительное давление власти США. Он возмущен тем, что американцы препятствуют развитию российского бизнеса, и выразил беспокойство по поводу дальнейшей судьбы мирового сообщества.

Напомним, Олег Дерипаска получил свой кипрский паспорт в 2017 году в обмен на инвестиции в экономику страны.

Ранее мы писали, что РФ и Украина должны заключить газовое соглашение до 13 декабря.

Фото: Википедия

Теги: кипр, лишение гражданства, олег дерипаска
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии