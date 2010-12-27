Представитель Дерипаски опроверг лишение бизнесмена кипрского гражданства

Информация о лишении Дерипаски паспорта Кипра не соответствует действительности.

Представитель Олега Дерипаски опроверг информацию о лишении бизнесмена гражданства Кипра. Об этом пишет РБК.

Он заявил, что кипрские власти не сообщали Дерипаске о решении лишить его паспорта. Эта информация не соответствует действительности.

Представитель бизнесмена отметил, что на Кипр оказывают значительное давление власти США. Он возмущен тем, что американцы препятствуют развитию российского бизнеса, и выразил беспокойство по поводу дальнейшей судьбы мирового сообщества.

Напомним, Олег Дерипаска получил свой кипрский паспорт в 2017 году в обмен на инвестиции в экономику страны.

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