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Песков рассказал о прививках Владимира Путина
Сегодня, 23:16
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Песков рассказал о прививках Владимира Путина

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Представитель президента напомнил, что Владимир Путин ведет здоровый образ жизни.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин делает все необходимые процедуры перед поездками, чтобы избежать возможных вирусов и заболевание, передало "Экономика сегодня"

Таким образом Песков прокомментировал слова главы государства о том, что он сделал прививку от гриппа. Пресс-секретарь заметил, что сейчас осталось не так много стран, в которые нужно делать прививки. Спикер Кремля в очередной раз отметил, что президент придерживается здорового образа жизни. 

Ранее пресс-секретарь рассказал о том, что у Путина есть "определенный иммунитет" в отношении штрафов.

Фото: kremlin.ru

 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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