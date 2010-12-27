Песков рассказал о прививках Владимира Путина

Представитель президента напомнил, что Владимир Путин ведет здоровый образ жизни.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о том, что Владимир Путин делает все необходимые процедуры перед поездками, чтобы избежать возможных вирусов и заболевание, передало "Экономика сегодня".

Таким образом Песков прокомментировал слова главы государства о том, что он сделал прививку от гриппа. Пресс-секретарь заметил, что сейчас осталось не так много стран, в которые нужно делать прививки. Спикер Кремля в очередной раз отметил, что президент придерживается здорового образа жизни.

Ранее пресс-секретарь рассказал о том, что у Путина есть "определенный иммунитет" в отношении штрафов.

Фото: kremlin.ru