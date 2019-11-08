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nastya960
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Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента России

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Он отметил, что у президента есть "определенный иммунитет".

Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента России. Об этом сообщил "Интерфакс".

Пресс-секретарю задали вопрос о возможности оштрафовать Владимира Путине после того, как Верховный суд Нью-Йорка оштрафовал президента США Дональда Трампа. Он должен заплатить два миллиона долларов за использование благотворительного фонда для обслуживания деловых и политических интересов.

Дмитрий Песков заявил, что у нашего президента есть определенный иммунитет, но лучше такие вопросу уточнять у представителей судебных властей.

Ранее Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения.

Видео: YouTube/ The White House, Valdai club

Теги: дмитрий песков, путин, трамп
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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