Он отметил, что у президента есть "определенный иммунитет".

Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента России. Об этом сообщил "Интерфакс".

Пресс-секретарю задали вопрос о возможности оштрафовать Владимира Путине после того, как Верховный суд Нью-Йорка оштрафовал президента США Дональда Трампа. Он должен заплатить два миллиона долларов за использование благотворительного фонда для обслуживания деловых и политических интересов.

Дмитрий Песков заявил, что у нашего президента есть определенный иммунитет, но лучше такие вопросу уточнять у представителей судебных властей.

Ранее Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения.

Видео: YouTube/ The White House, Valdai club