Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента России. Об этом сообщил "Интерфакс".
Пресс-секретарю задали вопрос о возможности оштрафовать Владимира Путине после того, как Верховный суд Нью-Йорка оштрафовал президента США Дональда Трампа. Он должен заплатить два миллиона долларов за использование благотворительного фонда для обслуживания деловых и политических интересов.
Дмитрий Песков заявил, что у нашего президента есть определенный иммунитет, но лучше такие вопросу уточнять у представителей судебных властей.
Ранее Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения.
Видео: YouTube/ The White House, Valdai club
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