Он отметил, что в Кремле знают о негативной тенденции в демографии и предпринимают меры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Счетной палаты о сокращении населения страны. Он отметил, что в Кремле знают о негативной тенденции в демографии и предпринимают все необходимые меры. Об этом пишут РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что эта информация учитывалось при формировании одного из национальных проектов. Один из них, внушительный и крупный, посвящен вопросам демографии. При этом Песков отказался перечислять весь набор мер по стимулированию рождаемости и поддержке многодетных семей, заявив, что они неоднократно были озвучены. Пресс-секретарь добавил, что Россия сейчас находится в демографической яме, и Владимир Путин говорил на этот счет.

Счетная палата опубликовала доклад, в котором заявила о сокращении численности населения России. По данным контрольного ведомства, с начала года числе россиян сократилось на 52,5 тысяч человек.

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Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News