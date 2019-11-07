Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать обидчиков чести

Дмитрий Песков отметил, что правительство не видело распечаток оригинальных заявлений главы Чечни.

Кремль отказался проверять призыв Рамзана Кадырова карать обидчиков чести. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Песков отметил, что в правительстве не слышали о призыве главы Чечни, "убивая и сажая", наказывать всех пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь. Он заявил, что не видел распечаток оригинальных заявлений Кадырова. Проверять эту информацию власти не будут.

О резких высказываниях главы Чечни стало известно вечером 6 ноября. Помимо всего прочего, Кадыров заявил, что готов преследовать обидчиков чести "даже если законы всех стран будут нарушены". В августе текущего года он признался, что никого не боится, а единственный его страх — "потерять совесть, честь, достоинство".

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Видео: YouTube / BBC News, CBS News, Al Jazeera English, BBC News