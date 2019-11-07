Естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд.

Счетная палата заявила о сокращении населения России. По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности. Такой вывод содержится в докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь—сентябрь 2019 года.

На 1 сентября 2019 года постоянное население России составило 146,7 млн человек. Это на 52,5 тысячи меньше, чем в начале года. Миграционный прирост смог компенсировать естественную убыль только на 76 %.

Отмечается, что с января по август текущего года в России родилось 994,3 тысячи человек, что на 83,8 тысяч меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Также снизилось число умерших – до 1213,5 тысячи человек. Это на 33,7 тысячи меньше, чем годом ранее.

Прирост населения в этом году зафиксировали только в 17 регионах России, тогда как в 2018 году он наблюдался в 20 субъектах РФ. В 32 регионах число умерших в 1,5-2,1 раза превысило число родившихся.

Ранее Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в оффшоры.

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