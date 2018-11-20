Специалисты обнаружили многочисленные нарушения в работе Фонда кино.

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в оффшоры. Об этом написали в "РБК" со ссылкой на опубликованные документы, полученные от ведомства. Отчет о деятельности затрагивает период деятельности Фонда кино за сентябрь 2017 по сентябрь 2019 года. Вопросы вызвала работа экспертных советов, а также их объективность и критерии оценки заявок. СП зафиксировала возможный конфликт интересов. В комиссии, выдающей средства, принимали участие члены "Союзмультфильма". Именно эта мультипликационная студия и стала крупнейшим получателем господдержки.

Недовольство аудиторов вызвало то, что Фонд кино не хранит результатов голосований за проекты. Оно может проходить даже в устной форме, без использования специальных бланков.При отборе жюри не учитывает многие факторы. Среди прочего - успешность прошлых картин киностудий.

До 60% государственных средств, направленных в качестве сметной стоимости фильмов, в Фонде кино идут через оффшорные компании. В таких предприятиях обычно значатся от одного до девяти сотрудников.

Ранее Piter.tv писал о том, что россияне не увидели половину профинансированных Минкультом фильмов.

Фото: Piter.tv

Видео: Piter TV, YouTube/Arirang News

